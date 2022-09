Eesti keele õpetajad: hirmud võtab maha täpne tegevuskava

Ingrid Prees (vasakul) juhtis eesti keele kui teise keele õpetajate seminaril arutelu, kus tuli jutuks ka eestikeelsele haridusele üleminek. "Kindlasti on neid vene koole, kes on näpuga pidevalt järginud ministeeriumi ja keeleameti ettekirjutusi ning seisnud selle eest, et nende koolis oleksid pädevad ja korrektset eesti keelt valdavad õpetajad, kes õppetundides kasutavadki kangekaelselt ainult eesti keelt. Paljudes koolides on kasutusele võetud keelekümblusmetoodika, mis on samuti avaldanud õpilaste keeleoskusele märkimisväärset mõju. Jätkuvalt on aga õpilasi, kes ei saavuta 9. klassi lõpuks nõutavat keeletaset," ütles ta.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik