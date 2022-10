Lisaks Ossipenkole on kahtlustuse saanud Kohtla-Järve kaks abilinnapead ning volikogu juhid

Põhjaranniku andmetel on kahtlustuse on saanud Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets, kes on ka kahtlustatava ärimehe Nikolai Ossipenko kasupoeg. Samuti Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees Maria Merkulova, kes on Ossipenko firma N&V juhatuse liige. Samuti on kahtluse all volikogu majanduskomisjoni esimees ja munitsipaalettevõtte OSK Grupp tegevjuht Deniss Veršinin, kes on Ossipenko äridega olnud seotud ja sotsiaalkomisjoni esimees ja OSK Grupi nõukogu esimees Anton Dijev. Dijev valiti hiljuti ka Ida-Viru keskhaigla nõukogu esimeheks ning Merkulova selle liikmeks.