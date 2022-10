Kohtla-Järve opositsiooniliider nõuab linnavalitsuse tagasiastumist

Kohtla-Järve linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon nõuab praeguse linnavalitsuse kohest tagasi astumist. "Ilmselgelt on alla aasta ametis olnud linnavalitsus läbi kukkunud, kaotanud kohalike elanike usalduse ja taaskord rikkunud Kohtla-Järve mainet," märkis Odinets, kes on ka riigikogu liige ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär.

Odinetsi sõnul on piinlik kuulda, kuidas linna niigi väikest eelarvet mängitakse kahtlustuse kohaselt jätkuvalt ärimehe taskusse, kes veel hiljuti oli antud kohtu alla süüdistusega, mis käsitles ligi miljoni euro suuruse summa omastamise linnaeelarvest. „Loodan, et kahtlustuse saanud poliitikutega sõbralikus koalitsioonis olev revisjonikomisjoni esimees Jaanek Pahka [valmisliit Restart Kohtla-Järve] ja kinni peetud poliitikutega samadesse fraktsioonidesse kuuluvad volikogu liikmed annavad kiiremas korras juhtunule ka oma hinnangu. Paraku aga tundub, et korruptsioon on paljudel sügavalt veres,“ ütles Odinets.