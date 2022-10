Korruptsioonis kahtlustatav Borodin ei näe endal süüd ja tagasi ei astu

"Ütlesin ka politseile, et ma ei tunne endal mingit süüd. Ma tegin kõik, et kaitsta linna huve," rääkis ta. Borodini sõnul on keskkriminaalpolitsel talle kaks peamist etteheidet. Esiteks, et ta osales koos Ossipenkoga linnavalitsuse struktuuri muutmisel ning sai väidetavalt endale altkäemaksuna aselinnapea töökoha ja palga.

"Minu jäämine või lahkumine sõltub sellest, kas linnapea soovib minuga edasi töötada või mitte. Kui ütleb, et ei soovi, siis sellega kõik lõpebki. Kui öeldakse, et on halb, et ma toetasin poliitiliselt linnavalitsuse struktuurimuudatust, mida toetasid kõik teised või ma tegin oma tööd linnavalitsuses valesti, siis pole küsimust. Kui seda aga pole, siis miks ma peaks tagasi astuma?", rääkis ta.

Borodini sõnul armastab ta oma tööd ja tegi seda südamega. "Aga kui mulle nüüd öeldakse, et selle töö eest saadud tasu oli altkäemaks, siis see on küll ebameeldiv."