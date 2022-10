Keskerakond: Kohtla-Järve on poliitilise katastroofi äärel

Keskerakond nõuab ka volikogu erakorralise istungi kokkukutsumist, et volikogu esimees Tiit Lillemets ja linnapea Toomas Nael annaksid seal volikogu liikmetele põhjaliku ülevaate piinlikust olukorrast. Lillemets on ise üks nendest Kohtla-Järve juhtidest, kes sai kahtlustuse korruptsioonikuritegudes ja vabanes pärast kinnipidamist teisipäeval neljapäeva hommikul arestimajast.

Sakkart-Linnardi sõnul on Keskerakonda kuuluvad saadikud valmis kohtuma erinevate poliitiliste jõudude esindajatega, kes ei ole korruptsioonijuhtumiga seotud, et leppida kokku edasises tegevuses. "Linnaelanikud ei pea omakasupüüdlike saadikute tõttu kannatama. Tahaks uskuda, et Tiit Lillemets, Anton Dijev, Maria Merkulova ja Deniss Veršinin peatavad oma saadikuvolitused ning korruptsioonijuhtumiga seotud ametnikud lahkuvad ise oma kohalt."

"Aljona Kazakovale osaks saanud kahtlustus on tõsine," lisab Ivetta Sakkart-Linnard. "On kahetsusväärne, et 2020. aastal parimaks lastekaitsetöötajaks valitud noor haritud naine satub korruptsiooniskandaali. Kahtlemata kehtib Eestis süütuse presumptsioon, kuid arvestades asjaolu, et viimasel ajal ta erakonna töös ei osalenud, kuid tegi väga aktiivset koostööd valimisliidu Progress esindajatega, otsustasime seda protsessi lihtsalt kiirendada," sõnas Keskerakonna piirkonna esimees.