Kohtla-Järvel võimu jagaval valimisliidul on korruptsiooniskandaali tõttu piinlik

Nad leiavad, et kaasaegne Kohtla-Järve on tärganud uuele arengule: koostamisel on uus hariduse arengukava, linnaelanikega on viidud läbi kohtumised, on koostatud plaan tehtud ettepanekute realiseerimiseks. "Arvukale seltskonnale linnaametnikele esitatud kahtlustused on taas varju heitnud tärkava Kohtla-Järve mainele. Samal ajal, kui jalgu on alla saamas eestikeelne ja -meelne haridus Kohtla-Järvel – rajatud on riigigümnaasium, riigistatud põhikool, linna ilme on paranenud, rajatud uus spordikeskus – lastakse inimeste eduelamus ja tärkav usk linna positiivsesse arengusse allavett," on kirjas nelja saadiku avalduses.