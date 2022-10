Põgenikud ootavad piiril päevade viisi "filtreerimist"

Narva piiripunkti grupijuht Andrus Sojone ütles, et läinud nädalavahetusel sisenes idapiiri kaudu Eestisse 2150 Ukraina kodanikku. Valdavalt olid need põgenikud, kellest enamik oli transiidil. Seda on ligi 1000 inimese võrra rohkem kui eelnenud nädalavahetusel. Senisest enam on Ukraina kodanikke sisenemas eelkõige Kagu-Eesti piiripunktide kaudu. Narva piiripunkti kaudu sisenes näiteks esmaspäeval 91 Ukraina kodanikku, neist üheteistkümne Eestisse pääs tõkestati ja nad suundusid tagasi Venemaale.

"Kõige sagedamini on tõkestamise põhjus see, et tulijad soovivad siseneda Eestisse samadel alustel nagu põgenikud, aga on tegelikult juba pikemat aega elanud Venemaal ning ei tule Eestisse sõjapiirkonnast. Kuid tuleb ette ka neid juhtumeid, kus tuvastame piiril, et inimene võib olla ohuks meie riigi avalikule korrale või julgeolekule. Sellele võib viidata nii inimese taust kui ka see, mida ta piiripunktis lisaintervjuul räägib. Samuti tõkestame inimese riiki sisenemist, kui tuvastame, et ta on esitanud meile valeinfot, ning kui meil on põhjust arvata, et tema reisi eesmärk ei ole see, millisena ta seda esitleb," rääkis Sojone.