Odinets püüab Kohtla-Järvel võimuvahetust korraldada

Järgmisel esmaspäeval koguneb linnavolikogu erakorralisele istungile, kus on praeguse teadmisega ainsaks päevakorrapunktiks energiakriisiga tegelemiseks komisjoni moodustamine. Opositsiooni liider sots Eduard Odinets ütles, et samal istungil on kavas esitada umbusaldusavaldused ka linnapeale Toomas Naelale, volikogu esimehele Tiit Lillemetsale ja aseeesimehele Maria Merkulovale. Sotsidel on 25-liikmelises Kohtla-Järve volikogus viis saadikut.