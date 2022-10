Delikaatse kaebuse tõttu ametist lahkunud Jõhvi spordikooli direktor selgitab juhtunut

"Võin kätt südamele pannes ja oma tütrele silma vaadates öelda, et mingi pahatahtliku või väärastunud mõttemaailmaga pole siin pistmist," kirjutas Nõmmiste esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias märkides, et vallavõimud mõjutasid teda siiski ametist lahkuma.

Nõmmiste kirjutab, et need, kes teavad teda, saavad aru, et ta pole teinud midagi halba. "Aga need, kes tahavad risti lüüa, saavad nüüd täiega seda teha kommentaariumides anonüümselt kommenteerides," märkis Nõmmiste, kes on tegutsenud nii treeneri, kehalise kasvatuse õpetaja, korvpalli- kui ka jalgpallitreenerina ning on pälvinud oma kodutalus Sakal suvekontsertide sarja korraldamise eest 2021. aastal Ida-Virumaa aasta tegusaima kodaniku auhinna.