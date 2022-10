Riigigümnaasiumi juht rääkis juba 2019. aasta kevadel kooli hoolekogu istungil eesmärgist minna üle sada protsenti eestikeelsele õppele. Algne plaan oli alustada üleminekut 2020. aasta sügisel. Ait lisas toona, et õppeaasta 2020/2021 ei ole kivisse raiutud: kui on näha, et põhikoolid ei ole selleks tõesti valmis, siis ei saa seda teha.