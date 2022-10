Kuigi Lüganuse vallavolikogu otsustas tänavu 30. märtsil, et uuest õppeaastast Lüganuse kool suletakse, paljud lastevanemad sellega ei nõustunud ning pöördusid kohtusse. Praeguseks on kohus oma määrusega esialgse õiguskaitse korras peatanud volikogu otsuse, mis tähendab, et õppetöö kestab seal vähemalt õppeaasta lõpuni, kuni on olemas jõustunud kohtuotsus selles vaidluses. Kui aga vald ja ministeerium jõuavad kooli riigistamises omavahel kokkuleppele, siis kaob alus edasiseks kohtuvaidluseks ära.