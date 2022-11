Ringkonnakohus leidis, et Ossipenko vahi alla võtmine on möödapääsmatu

Samuti on kohtu arvates oluline, et terviseseisundi halvenedes oleks võimalik saada kohest meditsiinilist abi. Abiosutamine on seadusandlusega reguleeritud ja Eesti vanglad on võimelised seda pakkuma. Seejuures on oluline märkida, et juhul, kui vanglal puudub võimalus vajalikku ravi pakkuda, suunatakse inimene koheselt vajalike eriarstide hoole alla. Seega on Ossipenkole vahi all viibides igakülgselt tagatud ekspertiisiaktis märgitud vajalikud tingimused.

Ringkonnakohtu hinnangul on Ossipenkost lähtuv kuritegude oht suur ja praegusel juhul ei ole kindlust, et vabadusse jäädes suudaks ta taoliste kuritegude, milles teda kahtlustatakse, toime panemisest hoiduda. Seda enam, et selle jaoks ei peaks ta isegi kodust lahkuma, kuna ka siiani on ta kõike teinud sisuliselt kodustes tingimustes, läbi telefoni, erinevate kokkusaamiste, mis on toimunud tema kodus jne. Kohus selgitas, et sellist seisukohta ei väära isegi see, et teda ei ole varasemalt kriminaalkorras karistatud. Varem kriminaalkorras karistamata inimeste vahistamine ei ole välistatud, kui nende puhul on kuritegude toime panemise oht suur ja nii see kohtu hinnangul Ossipenko puhul ongi.