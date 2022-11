Yana Toom tuleb Keskerakonnale hääli koguma ikkagi Ida-Virumaale

Yana Toom sõnas, et Ida-Virumaa on talle väga tuttav ning maakonna väljakutsed on teada, kuigi viimaste kuude arengud on muutnud olukorda halvemaks. "Kindlasti on teemade tipus elanike sotsiaalmajanduslik olukord, energiavaldkond ning põlevkivi tulevik. Samas on järjest enam tunda ka palju kartust ja pettumust ning lõhesid ühiskonnas, millest ei saa mööda vaadata. Kiirustades tehtud läbimõtlemata otsused toovad kasu mõningatele poliitikutele, kuid ei vii meid kuidagi edasi. Keskerakond on jõud, kes suudab paljudele rumalustele vastu seista ning pean andma selleks oma panuse," tõi ta välja.