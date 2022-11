Kohtla-Järvel äpardus koalitsiooni loomine: valimisliit Restart lahkus läbirääkimistelt

Sotside liider Eduard Odinets ütles, et Restardi käik on väga kahetsusväärne ja talle arusaamatu. "See on, kas kõik või mitte midagi tegutsemine," ütles ta leides, et selline suhtumine, et 20 aastat linnavalitsuse töötanud inimesed ei kõlba kuhugi, ei ole asjakohane.