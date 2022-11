Katri Raik tegi lõpliku otsuse riigikogusse kandideerimise osas

Katri Raik märkis, et aasta tagasi andsid narvalased talle mandaadi Narva hoidmiseks ja linna arendamiseks. "See on suur võimalus ja väljakutse. 4512 inimest usaldas mind selleks, et töötaksin Narvas ja Narva nimel, et meie valimisliit pööraks Narva heade muutuste suunda. Usun, et see on tõesti võimalik. Ma ei saa inimesi alt vedada ja Narvast lahkuda," kirjutas ta.