Ida-Virumaal saab "katuserahast" kõige suurema tüki Moskva patriarhaadi kirik

Eesti Vabaühenduste Liit taunis oma avalduses "katuseraha" jagamist. "Katuseraha on poliitiline ja läbipaistmatu ning ligipääs sellele on kergem neil, kes poliitikutele külje alla poevad," märkis liit. "Riigieelarve on avalik raha, meie kõigi oma, mille kulutamisel peame lähtuma kokkulepetest, strateegiatest ja ühiskondlikest vajadustest. See ei ole riigikogu liikme isiklik raha, mida ta saab suunata ja kulutada endale meeldivatesse valdkondadesse. Kutsume riigikogu liikmeid üles loobuma katuserahade jagamisest ja täname kõiki erakondade liikmeid, kes sellest eelmisel aastal loobusid."