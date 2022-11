HITO/Karjamaa pööras tasavägise mängu viimasel veerandil kindlaks võiduks

Kui enamikus selle hooaja mängudes on HITO/Karjamaa võitudeni vedanud veteranid, siis seekord oli nende kõrval kaalukas osa noortel. 17aastane Kert Kasemets viskas meeskonna parimana 17 punkti ja tema eakaaslased Tanel Maalma 14 ja Karl Teppo 10 punkti. Kõik kolm olid platsil ka neljandal veerandil otsustava edu sepistamisel.

HITO/Karjamaa on kuue võidu ja kahe kaotusega teises liigas kolmandal kohal. Sama palju võite ja kaotusi, kuid parema punktide suhtega, on ka teisel kohal oleval Audentesel. Tabeli tipus olev Indrek Ruudu juhendamisel mängiv Rapla korvipallikool on võitnud kõik üheksa mängu. HITO/Karjamaa järgmine kodumäng on 16. detsembril kui vastu tuleb ühe võiduga viimasel kohal olev Tartu Ülikool/Septicum.