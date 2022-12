Kelmid võtsid naise nimel laenu

1. detsembril teatati politseile, et 46aastasele naisele oli helistanud tundmatu isik, esitlenud end Coop Panga töötajana ja väitnud, et naise nimele on välismaal võetud mitu laenu. Kontrollimaks, kas laenu on võtnud ikka see naisterahvas, palus helistaja naisel mitu korda arvutisse Smart-ID PIN-koodid sisestada. Hiljem selgus, et naise nimele on võetud Eestis vähemalt kolm laenu ja summad kantud kolmandale kontole. Kahju on 4900 eurot.