Narva talvine ööjooks toob naeratuse näole ja rõõmu hinge

Marko Torm on tänulik Astri keskusele, et see on lubanud teha võistluskeskuse sinna. "Hoolimata sellest, milline ilm 17. detsembri õhtul on, saavad osalejad seal soojas starti oodata ega pea ka pärast distantsi läbimist väljas külmetama," ütles ta.