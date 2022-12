Kohtla-Järve lammutab kaks tondilossi

Majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodini sõnul on hea, et lammutustöid just talvel tehakse: nii on vähem müra ja tolmu ning häiritakse vähem ka ümberkaudsete majade elanikke. "Järve linnaosas on teisigi perspektiivituid objekte, kuid Vahtra tänava 10. maja valiti välja sellepärast, et sinna lähedale kerkib uus Kesklinna kool ning tahaks, et mitte ainult tänav ilusam välja ei näeks, vaid ka koolitee ääres olevad mahajäetud majad endast ohtu ei kujutaks," selgitas ta.