Kohtla-Järve tõmbas spordikeskuse direktori konkursile pidurit

Kohtla-Järve volikogu esimees Hendrik Agur tegi ettepaneku peatada võimuvahetuse ajal spordikeskuse direktori ametikoha täitmiseks välja kuulutatud konkurss. Tema meelest on konkursi kahenädalane tähtaeg liiga lühike ning imelik on ka see, et konkursikomisjoni koosseisust puudub volikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esindaja.