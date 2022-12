Terviseamet avastas Narva keeltelütseumi ujulas probleeme ohtlike kemikaalide käitlemisel

Terviseameti inspektor leidis kontrolli käigus, et osa keeltelütseumis juba varem tuvastatud puudustest on kõrvaldatud, kuid mitte kõik. Nõnda näitasid basseinist võetud veeproovid, et vesi basseinis vastab normidele. Ühtlasi fikseeris inspektor, et ujula põrand ja basseini välisservad on korda tehtud, nii et nende kohta märkusi enam ei ole.