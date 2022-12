Põdura tervisega Eesti uusimat suurt elektrijaama Auveres on meditsiinikeeles tabanud justkui pimesoolepõletik, mida Rumeeniast saabunud "kirurgid" ehk keevitajad tema kõhus püüavad opereerida, et jaam oleks alates 7. jaanuarist võimeline taas elektrit tootma.

Üle 600 miljoni euro maksma läinud Auvere elektrijaama kirstunaelaks on kujunenud soojusvahetid. Need on seadmed soojuse ülekandmiseks kõrgema temperatuuriga keskkonnast madalama temperatuuriga keskkonda.