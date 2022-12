Mälestusmärkide sõjas on politseil abiks videokaamerad

6. detsembril mõistis Viru maakohus kriminaalkorras süüdi ühe Narva naise surnu mälestuse teotamises. Tänavu 27. augustil teatasid tähelepanelikud kodanikud, et Narva Garnisoni kalmistul asuva Vabadussõjas langenute mälestusmärgi esiosale on tammepärja keskele punase värviga soditud Z-täht ning tagaosale samuti punase värviga V-täht. Tähed iseenesest pole keelatud, kuid asetades nad konteksti, on tegu pigem sümbolitega. Mõlemad sümbolid tähistavad Venemaa agressiooni Ukraina vastu ning politsei alustas Viru ringkonnaprokuratuuri juhtimisel kriminaalmenetlust.