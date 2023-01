Ossipenko korruptsiooniasjas kahtlustatav Narva linnaametnik jätkab tööd

Narva linnamajandusameti direktor Natalja Šibalova, kes on üks kahtlustatavatest nn Nikolai Ossipenko kriminaalasjas ning keda kahtlustatakse altkäemaksu võtmises, veetis pool detsembrit puhkusel ning naasis jaanuarist oma töökabinetti.

Narva linnapea Katri Raik kinnitas Põhjarannikule, et ta otsustas jätta Šibalova Narva linnamajandusameti juhi kohale, kuid piiras tema avaliku võimu teostamise võimalusi. See tähendab, et Šibaloval pole õigust allkirjastada lepinguid, arveid ja muid olulisi dokumente.