Viie krooni vaadet saab Narvas nautida värskelt valminud platvormilt

Linnapea Katri Raigi sõnul on Narva viie krooni vaateplatvorm uus koht, kust avaneb ilus vaade mõlemale riigile ja piirile. "Vaateplatvorm sai oma nime tänu Eesti viiekroonisele, kus esiküljel on Narvas sündinud kuulsa Eesti maletaja, rahvusvahelise suurmeistri ja silmapaistva maleteoreetiku Paul Kerese portree. Tagaküljel on vaade Narva Hermanni ordulinnusele, Narva jõele ja Jaanilinna kindlusele. Pangatähe graveeringu kujutis on näha vaateplatvormi betoonseinal ja seda võib võrrelda praeguse Narva ja Ivangorodi linnusekompleksi vaatega. Selline vaateplatvorm on ka ainulaadne turismiobjekt, millel pole analoogi teistes Eesti linnades," ütles Raik.