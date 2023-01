Päästeamet maksis Narva elamuhaldusettevõttele trahviraha tagasi

Sihtasutus Narva Linnaelamu, mille on moodustanud Narva linnavalitsus, tegeleb peamiselt seitsme linnale kuuluva ühiselamu haldamisega. Ent ainsana on sihtasutuse bilansis hoone, mis asub Narvas aadressil Gerassimovi 16a. See on suur hoone, kus kunagi töötas lasteaed, kuid viimastel aastatel on seal tegutsenud erinevad rentnikud: õmblustööstus, laste mängutuba jmt.