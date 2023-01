Ida-Viru loomefond toob kultuuri rohkem eraraha

"Loodava fondi eesmärk on tihedas koostöös erasektoriga panna õlg alla kultuuri toomisele, loomisele ja arengule Ida-Virumaal. Mul on hea meel, et mitmed väljapaistvad ettevõtjad on juba avaldanud soovi omalt poolt panustada. See on ainulaadne koostöövorm era- ja avaliku sektori vahel, mis loodetavasti on edukas pilootprojekt ning eeskuju teistele piirkondadele,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman.