Venemaa mitteametlik konsulaat Narvas avatakse keskraamatukogus

Narva linnavalitsus on Vene kodanike ühingule võimaldanud seni ühte linnale kuuluvat ruumi kesklinnas Energia tänavas, kuid sinna ei mahu kõik ära ning inimesed peavad tänaval külmetama. "Ruum, mida meie organisatsioon kasutab, ei sobi talvisel ajal massiliseks dokumentide väljastamiseks. Ühel päeval kuus tuleb meie vastuvõtule ligi 200 inimest. Nende seas on suurem osa pensioniealised inimesed, kellest paljud ei saa seista tundide kaupa külma käes. Nende seas on ka puudega inimesi," kirjutas ühingu juhatuse esimees Vladimir Zorin linnavalitsusele saadetud pöördumises.