Eesti kabemeistrid selguvad Kohtla-Järve gümnaasiumis

Osalejate seas on 32 korda Eesti meistriks tulnud suurmeister Arno Uutma, kes on 1997. aastal võitnud brasiilia kabes ka maailmameistrivõistluste pronksmedali. Naistest kaitseb tiitlit suurmeister Kaari Vainonen, kes on tulnud Eesti meistriks 12 korda. Osalejate seas on ka tuntud suhtekorraldaja, endine riigihalduse minister ja rahvusvahelise kabeföderatsiooni president Janek Mäggi. Turniiril osaleb ka 14aastane Priit Lokotar, kes tuli juba 10aastasena Euroopa noorte meistriks.