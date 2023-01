Ida-Viru turismipere ootab uusi ägedaid liikmeid

"Algatus tuli altpoolt ja võib-olla seetõttu ta läkski nii hästi käima ning on siiamaani kestnud," arvab turismiklastri sünni juures olnud Terje Rattur, kes juhib Eesti esimest täiskasvanute hotelli Mäetaguse Von Rosen SPA ja on Karukella puhkemaja perenaine.

Ida-Virumaa maines on vahepeal toimunud tohutu murrang: võõristus on kadunud ja inimesed suhtuvad maakonda pigem uudishimuga. "Oleme nüüd üks popimaid puhkuse sihtkohti. Inimesed näevad, et meil toimub kogu aeg midagi põnevat. Sellist nähtavust ei saavuta ühe, kolme ega ka viie aastaga − see on pikaajaline töö. Ükski ettevõte ise ei suuda sellist turundust teha, nagu me ühiselt suudame," kinnitab Terje Rattur.