Virve Linderi pakutud Kohtla-Järve linnavalitsus jäi volikogu poolt ametisse kinnitamata

Lisaks opositsioonis olevatele sotsidele ja keskerakondlastele hääletasid vastu ka mitmed need senise mitteametliku võimuliidu saadikud, kes andsid kaks kuud varem oma hääle Linderi linnapeaks valimisel.

Kui volikogu ei suuda veebruari lõpuks linnavalitsust kinnitada peab praegune koosseis laiali minema.

Novembri lõpus Kohtla-Järve linnapeaks valitud Linder esitas abilinnapea kandidaatideks Aivar Lainjärve, Iti-Jantra Metsamaa ja Evelyn Danilovi.

Danilov, kes on kuriteos kahtlustatav ja oktoobris umbusaldatud linnavalitsuse liige, kerkis kandidaatide hulka nädalavahetusel varasema kandidaadi Olga Pihlaku asemel.

Linder selgitas, et muudatus toimus, kuna Pihlak oli vastuvõetamatu osadele volikogu liikmetele. Valimisliit Restart esitas uueks kandidaadiks Danilovi, kuna ta on oma tööga hästi toime tulnud ja tema jätkamist soovisid alluvad. Varem on Restart kinnitanud, et ei taha linnavalitsuse liikmetena näha kuriteos kahtlustatavaid.

Danilovi esitamine abilinnapeakandidaadiks võis olla päästvaks sammuks, et Linderi linnavalitsus saaks ametisse kinnitamiseks vajalikul hulgal saadikute toetushääli.

"Ma usun, et kolm uut ägedat inimest Kohtla-Järve linnavalitsuses on parem kui null," teatas Linder esmaspäeval vastuseks küsimusele, miks ta otsustas Pihlaku asemel pakkuda abilinnapeaks Danilovit. Kolme all pidas ta silmas ennast ja teisi abilinnapeakandidaate Aivar Lainjärve ja Iti-Jantra Metsamaad.

Valimisliidu Progress poolt varasemas linnavalitsuses abilinnapeaks esitatud Danilovi jätkamist abilinnapeana on soovinud ka volikogu Keskfraktsiooni (sinna kuuluvad seitse mittekeskerakondlastest volikogu liiget, kes kandideerisid volikogusse Keskerakonna nimekirjas ja hääletasid Linderi linnapeaks valimise poolt) esimees Anton Dijev.