Kohtla-Järve linnapea Virve Linder: ma ei hakka patja nutma - asun moodustama uut linnavalitsust

"Kui keegi arvab, et ma nüüd koju patja nutma suundusin, siis eksite. Korjan saadud õppetunnid kokku, teen nendest järeldused ja liigun edasi!" lubas ta esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias märkides, et intervjueeris linnavalitsust kokku pannes 15 üliägedat inimest ja asub kohe moodustama uut valitsust, et esimesel võimalusel neid volikogule esitleda.

"Kui ka järgmine tugevatest kandidaatidest meeskond Kohtla-Järve volikogu hinnangul meie linna juhtima ei sobi… siis tehke oma järeldused (tean, et tegelikult on see juba praegugi siililegi selge, aga…) - Kes hoolib endast, kes ainult saadavast omakasust!" teatas ta.

Linder kirjutas, et kaalus pikalt ka mängust välja astumist, kuid tärganud muutuste lootus sundis teada langetama riskantse otsuse. "Otsuse, mis ei andnud soovitud tulemust, sest teatud isikud mängisid alatut topeltmängu," selgitas ta reede õhtul tehtud otsust asendada abilinnapea kandidaatide seas Olga Pihlak Evelyn Daniloviga, kes on ka praegu samuti abilinnapea ametis ja kuulub kuriteos kahtlustatavate hulka. Vaatamata sellele kompromissmanöövrile ei hääletanud saadikud, kellelt Linder seda uskus, tema poolt esitatud linnavalitsuse poolt.

Linderi linnapea kandidaadiks esitanud valimisliidu Restart Kohtla-Järve liige Mare Roosileht kirjutas kommentaaris, et kahjuks ei ole Kohtla-Järve volikogu pärlite vastuvõtmiseks valmis. "Hirm muutuste eest, soov iga hinnaga arengut pärssida ja oma isiklikke ambitsioone täita on see, mis ei lubanud suuremal osal volikogu liikmetel teha julget sammu positiivse ja ausa tuleviku suunas!"

Kaks kuud tagasi linnapeaks valitud Linder esitas abilinnapea kandidaatideks Aivar Lainjärve, Iti-Jantra Metsamaa ja Evelyn Danilovi. Sel esmaspäeval volikogus toimunud hääletusel oli sellise linnavalitsuse poolt 9 ja vastu 15 saadikut ning erapooletuks jäi üks.

Vastu hääletasid ka mitmed need saadikud, kes novembri lõpus olid Linderi linnapeaks saamise poolt.

Kohtla-Järvel ei ole ametlikult moodustatud koalitsiooni. Linderi poolt hääletasid novembris valimisliitude Restart Kohtla-Järve ja Progress ning Reformierakonna ja Keskerakonna ühe tiiva saadikud. Opositsioonis on sotsid ja Keskerakonna teine tiib.

Kui volikogu ei suuda hiljemalt 27. veebruariks uut linnavalitsust ametisse kinnitada, läheb volikogu praegune koosseis laiali.