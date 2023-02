Kohtla-Järve eelmine linnapea asus tööle Rapla abivallavanemana

Enam kui 18 000 elanikuga Rapla vallas töötab Nael ühena kolmest abivallavanemast. Tema töövaldkonnaks on majandus ja planeeringud. Talle alluvad teiste seas ehitusspetsialistid, maakorralduse spetsialistid, vallaarhitekt, valla aednik, hankespetsialist, teede spetsialist ja mitmed teised ametnikud.

Nael ütles, et pärast Kohtla-Järve linnapea ametist vabanemist osales ta uut tööd otsides mitmetele konkursidel ja osutus Raplas valituks. "Töö on huvitav, osaliselt sarnane sellega, mida olen viimastel aastatel teinud," lausus Nael, kes enne Kohtla-Järve linnapeaks valimist 2021. aasta lõpus oli olnud ka Jõhvi abivallavanem. "Tööõhkkond on meeldiv, kolleegid sõbralikud."