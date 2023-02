VIDEO ⟩ Uue spordiklubi avamine tekitas elavat huvi

Nagu nimigi ütleb, on uksed avatud kogu aeg. Argimõistusele tundub see harjumuspäratu, kuid klubi rajaja, tuntud jõumehe Andrus Murumetsa sõnul on kõik enne Jõhvit avatud 13 jõusaali tõesti igal kellaajal külastajaid leidnud. "Tänapäeval tuleb paljudel töötajatel kohandada oma tööaega teises ajavööndis olevate partnerite järgi ja nii saabki trenni teha vaid sügaval ööajal," ütles Murumets.