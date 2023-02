Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanovi sõnul on pontooni ostmiseks vaja umbes 80 000 eurot. Sellest 62 000 eurot on tõukefondide toetus, ülejäänu on linnaeelarves juba olemas.

"Sillamäe on partner Virumaa väikesadamate ühenduse 2021. aasta projektis, mille eesmärk on ühendada kõik Ida-Virumaa sadamad. Ehkki meie linnas jahisadamat ei olnud, plaanisime selle ehitust ja tegime isegi projekti. Eelmisel aastal pidi algama selle elluviimine, kuid linnaeelarve osutus pingeliseks, seetõttu tuli see ülesanne edasi lükata. Siis aga selgus, et kui meie osalemisest keelduksime, ähvardaks kogu projekti sulgemine. Seetõttu otsustasime osta pontooni, millest saaks hooajaline kai. Talveks tuleb see küll kuhugi ära viia, kuid loodetavasti ei ole laoruumide leidmine suur probleem."