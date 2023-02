Virumaa kirjandusauhinna võitis tütre kirjutatud elulooraamat Ellen Niidust

"Otsus oli seekord üsna üksmeelne," ütles hindamiskomisjoni esimees, Toila vallavolikogu esimees Etti Kagarov. "Teise vooru läks veel Anu Raua "Kuue ruuduga aken", aga kohe oli tunda, et raamat Ellen Niidust on tugevam. Need kaks raamatut on nii erinevad, aga mõlemat on hea lugeda. Lisaks soovitaksin ka kolmandale kohale jäänud Tauno Vahteri raamatut "Hea venelane", mis on humoorikas võtmes."

Hindamiskomisjoni liige, Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa nimetas võiduraamatut erakordseks.

"Ta on võimas, ta on monument. See ema-tütre suhe, mis seal sees on, on erakordne. Raamatus on nii palju eri plaane. Lisaks on ta kirjanduslooliselt oluline − seal on palju uut materjali, mida kirjanduslugudes praegu sees ei ole. Aga samal ajal saab seda lugeda ka kui ilukirjanduslikku teost, kus liituvad tütre ja ema stiil ning mõlemad on nauditavad. Uskumatu tulemus!"

Kirjutatud südamega

Hindamiskomisjoni liige, Sillamäe raamatukogu direktor Elviira Sidorova leidis, et sisu on täpselt tasakaalus, midagi ei ole liiga palju ega vähe. "Väga sisutihe ja huvitav, kirjutatud südamega."

Hindamiskomisjoni liige, Lääne-Virumaa keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Reet Tomband pidas raamatu suureks trumbiks, et pere lugu on kirjutatud pere seest ja see pere on nii eriline.

"Kui selle raamatu oleks kirjutanud keegi väljastpoolt, siis ta oleks olnud õõnsam. Seal ei oleks olnud seda rikast keelt ega musta huumorit, mida peres suurepäraselt harrastati. Seda ei saa keegi ette kujutada, seda saab ainult pere sees elades kogeda."

Tombandi sõnul on väga armas raamat ka "Kuue ruuduga aken". "Nii siiralt nagu Anu Raud oskavad vähesed meie pärimuse ja juurte mäletamise olulisust kirja panna."

Õiglane otsus

Maarja Undusk saab Virumaa kirjandusauhinna kätte kevadel. Kui žürii laureaadile teisipäeval helistas ja talle võidu puhul õnne soovis, tänas Undusk õiglase otsuse eest.