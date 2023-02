Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann pälvis kolleegide kõrge tunnustuse

"Päästeamet on Eestis uuringute järgi kõige kõrgema usaldatavusega riigiamet. Vaid üks inimene 20st on küsitlusel märkinud, et ei usalda seda," ütles oma tervituses siseminister Lauri Läänemets.

"Tegu on erakordselt kõrge reitinguga, kuid nagu igal pool mujal, on viimane aasta olnud eriline. Välja on tulnud kitsaskohti ja Ukrainas nähtu on kätte andnud uusi suundi, mida nüüd peaks kiirkorras arendama," rõhutas päästeameti peadirektor Kuno Tammearu oma sõnavõtus. Nii on tehtud ettepanek, et valitsus eraldaks raha ühistutele kortermajade külma sõja aegsete varjendite kordategemiseks, et elanikud sinna häda korral varjuda saaksid.