PILDIGALERII ja VIDEO ⟩ Eesti sünnipäeval heisati esimesena sinimustvalge Narvas

"Narvas päike juba tõuseb. On Eesti päev. Meie päev, vaatamata sellele, et 24. veebruar tähendab nüüd ka sõda Euroopas. Tunneme oma päevast rõõmu, sest me saame. Ja hoiame seda Eestit, sest iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav. Ilusat vabariigi aastapäeva. Hoiame Eestit!" edastas Kersti Kaljulaid Narvast ühismeediasse tehtud postituses.