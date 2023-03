Millised on erakondade pensionilubadused ja kui palju need maksavad

Reformierakond lubab tõsta rahvapensioni sotsiaalharta miinimumpensioni tasemeni. Sotsiaalharta miinimumpensioni nõue on vähemalt 40% mediaannetosissetulekust. Statistikaameti palgarakenduse järgi oli 2022. aasta III kvartalis mediaansissetulek 1413 eurot.

Palgakasvu arvestades ulatub see 2024. aastal 1593 euroni ja neto mediaanpalk on 1300 eurot, millest 40% on 520 eurot. Arvestasime kõigi pensionäridega, mitte ainult rahvapensioni saajatega, sest on vähe tõenäoline, et staažinõudeid täites oleks loogiline saada väiksemat pensioni kui neid mitte täites.

Alla 520 eurost pensioni saavate inimeste arv on 2024. aastal umbes 20 600. Arvestasime tarbimismaksude mõjuga, kuid ei arvestanud haigekassa eraldise mõjuga. Tulumaksu mõju ei ole, kuna keskmine pension on maksuvaba. Võivad väheneda teiste sotsiaaltoetuste kulud, millega ei ole arvestatud. Riigi kulu selle muudatuse tulemusel oleks 2024. aastal ligi 22 mln euroni.

EKRE lubab maksta hinnatõusu kompenseerimiseks alla keskmise pensioni saavatele pensionäridele aastas ühe lisapensioni ehk 13. pensioni. Lubaduse mõju on hinnatud 2024. aasta kohta, mil keskmine pension on 755 eurot kuus. Sellest väiksemat pensioni saab umbes 155 000 inimest. Arvestatud on tarbimismaksude mõjuga, kuid ei ole arvestatud haigekassa eraldise ega tulumaksu mõjuga.