Yana Toom loovutas koha riigikogus Aleksei Jevgrafovile

Toom teatas teisipäeva õhtul sotsiaalmeedias, et kuna Keskerakond ei pääse valitsusse, jääb ta Euroopa parlamenti. "Teen seda puhta südametunnistusega, sest minu asendusliige riigikogus on Aleksei Jevgrafov. Arvan, et inimest, kes sai oma esimestel parlamendivalimistel nii suure valijate toetuse, ei vaja eraldi tutvustamist," märkis Toom.