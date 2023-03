PÄEVA PILT ⟩ Kaitseväelased püüdsid võistu kala

Nii olidki sellel nädalal kahel päeval Voka tiigile ära märgitud ruudud, kust tohtis võistluste raames kala püüda. Igas ruudus igast riigist üks kalamees. Kes põlvitas jääl, et sikuskat paremini kontrollida, kes eelistas keha säästa ja istus kastil. Kui kellelgi hakkas ootamatult püük minema, puurisid teisedki endale uue augu võimalikult lähedale, et heast õnnest osa saada või hoopistükkis võimalikult palju müra tehes kalu eemale peletada. Aga kõik käis kohtunike valvsa pilgu all rahvusvaheliste reeglite järgi.