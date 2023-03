Ettepanekut osaühingu Foronte sõlmitud leping enne tähtaega lõpetada ajendas tegema valla finantsmajanduslik olukord ja asjaolu, et lepingutingimuste muutmise osas ei jõutud kokkuleppele, selgitas vallavanem Eve East.

Juba eelmisel kevadel andis vallavalitsus märku, et ei soovi senistel tingimustel edasi osta Toila lasteaia Naerumeri teenust, pidades seda ebamõistlikult kalliks. 2006. aastal sõlmitud lasteaiateenuse osutamise leping kehtib 2026. aastani ja selle järgi peab vald maksma 60 lapse eest, olenemata sellest, kas lasteaias on 60 last või mitte.