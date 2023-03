Jõhvi uhiuue koolimaja fassaad tuleb uuesti kinnitada

Põhikooli ehitust vallavalitsuse poolt vedanud projektijuht Jevgeni Korniltsev ütles, et eeldatavasti paar nädalat kestvate tööde käigus võetakse hoone seintele paigaldatud tumedad fassaadikivid ühe kaupa lahti ja pannakse lisakinnitustega tagasi.

Ta lisas, et see algatus tuli fassaadikivide tootjalt BMI Monier, et kindlustada sel moel nende püsivust seinal. Selle töö ümbertegemine ei lähe Korniltsevi sõnul vallale midagi maksma.