Parimad noored pagarid ja juuksurid selguvad Jõhvis

IVKHK projektijuhi Sergei Jegorotsevi sõnul on kutsemeistrivõistlusi Jõhvis ka varem peetud, kuid kaks võistlust ühel ajal toimub tänavu esimest korda.

"Mõned aastad tagasi toimus "Noor meister" Tallinna messikeskuses ning sinna kogunes palju inimesi. Ent pandeemia sundis formaati muutma ning võistlusi hakati korraldama kohapeal neis õppeasutustes, kes on valmis võistlejaid vastu võtma," rääkis Jegorovtsev. "Meie teeme seda alati hea meelega. Tänavu otsustasime koos korraldajatega need kaks suunda ühendada, et osalejad kogeksid toimuva mastaapi, saaksid rohkem emotsioone, tunnetaksid peomeeleolu ning saaksid kokku ja suhtleksid omavahel."