Raamatute kogumine läks Jõhvis hooga käima

"Esimese poole päevaga on juba hoiuraamatukogu toodud kolmkümmend kasti täis ja teist samapalju panime omalt poolt juurde, ka need on täis," kirjeldas Jõhvi keskraamatukogu arendusjuht Tiia Linnard Eesti rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu kampaania "Anna raamatule uus elu" tormilist algust.

"Aga kaste saame lisada, nii et raamatuid võib julgelt tuua. Ja viia samuti, sest kui keegi leiab siit endale huvitavaid raamatuid, siis võib ta need endale võtta. Nii et võib tuua ja viia, nagu taaskasutuses asjad käivad," lisas Linnard.

Kogumiskastidesse on oodatud raamatud, millele on soov anda uus elu. Raamatud peaksid olema sedavõrd heas korras, et neid saab edasi anda. Eriti oodatakse Ilmar Tomuski, Eno Raua, Aino Perviku, Lena Lilleste, Diana Leesalu, Henno Käo, Jaan Krossi, Andrus Kiviräha, Sass Henno ja Mehis Heinsaare teoseid.

Koolid ja rahvaraamatukogud uurivad hoiuraamatukogust alatasa ka konkreetsete raamatute kohta, näiteks William Shakespeare`i "Romeo ja Julia", Eduard Vilde "Pisuhänd", George Orwelli "1984" ja "Loomade farm", Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Eesti rahva ennemuistsed jutud", Mihhail Bulgakovi "Meister ja Margarita", Margus Karu "Nullpunkt", Tove Janssoni "Muumitroll".

Kampaania viimasel päeval 25. märtsil kella 12-15 on Jõhvi keskraamatukogus oma telgiga kohal ka hoiuraamatukogu meeskond, mille liikmed jagavad kohale tulnutele uusi, kirjastustelt hoiuraamatukogule üle antud raamatuid. Peavarahoidja Kalju Tammaru räägib raamatu elukaarest ja sellest, mida saab raamatuga teha, kui seda ise enam ei vaja.