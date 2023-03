PILDIGALERII ja VIDEO ⟩ Kohtla-Järvel meenutas märtsiküüditamist küünaldest raudtee

1949. aastal aset leidnud märtsiküüditamine, mille käigus saadeti loomavagunitess Siberisse üle 20 000 Eesti inimese, oli tragöödia kogu Eesti rahva jaoks. "See on haav, mis ei parane. Ja hoolimata asjaolust, et kogu tsiviliseeritud maailm mõistab hukka ega salli selliseid kuritegusid ühegi rahvuse vastu, näeme, et Nõukogude Liidu õigusjärglane Venemaa Föderatsioon jätkab sama tegevust ka 74 aastat hiljem, teostades Ukrainas vägivaldset laste ümberasustamist Venemaale," teatas oma pöördumises Kohtla-Järve linnavalitsus.