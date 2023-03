Katri Raik endale ise palgalisa küsima ei hakka

"Mina selleni ei lasku, et endale ise palka juurde küsima hakkan. Ent kuna Tartu linnapea töötasu on praegu ligikaudu 7000 eurot, siis muidugi küsin ma endalt, miks ma sellise palga eest seda koormust üldse talun," sõnas Raik, tuletades samas meelde, et palgaküsimus on linnavolikogu pädevuses. "Mina endale palka juurde küsima ise ei lähe," lisas Raik.