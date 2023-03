Narva Vanalinna riigikooli õpetajad pole koolireformiga rahul ja pöördusid haridusministri poole

Kirjale on alla kirjutanud 44 Vanalinna kooli töötajat. Tekstist võib järeldada, nagu poleks neid varem selgelt teavitatud, et nende kool plaanitakse liita loodava uue hariduskompleksi või -linnakuga.

Töötajad on mures ka selle pärast, et Vanalinna riigikooli direktorist Tatjana Stepanovast, kes on sel ametikohal olnud kõik 23 aastat, mil kool on tegutsenud, saab reformi tagajärjel kõigest osakonnajuhataja. Samuti muutub kooli eelarve osaks hariduskompleksi eelarvest.