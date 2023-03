Riik on Ida-Virumaa koolide uuendamisele kõige suuremat tähelepanu pööranud

"Me ei osanud võib-olla täies mahus neid muutusi või sõda Ukrainas ette näha, aga arutame küll seda, mis juhtub siis, kui rahvastiku arv pöördub tõusule, ja mis aastal see võiks toimuda. Aga praegu jääme selle juurde, et suuri tüüpprojekti järgi tehtud hooneid ei ole mõistlik sellel eesmärgil alles hoida," ütles Riisaar. Tema sõnul on pigem mõistlik ehitada uued hooned, kui demograafiline pööre peaks toimuma. "Me ei saa igaks juhuks uusi hooneid ette ehitada, sest neid tuleb ka ülal pidada, aga peame olema selleks valmis, et mingitel aastatel tuleb uusi koole juurde ehitada."

Uute koolihoonete rajamisel lähtutakse sellest, et on avatud ühine õpperuum, hoones on vähe monofunktsionaalseid ruume, ruumid on pidevalt ristkasutuses ning pole pimedaid kitsaid koridore ja nurgataguseid.

Just sellise koolimaja sai endale Jõhvi põhikool, mis aastavahetuse paiku oma ajutiselt pinnalt uutesse ruumidesse kolis.

"Tundub, et sellel majal on hea aura. Õpilased tahavad siin olla ja kui tundide lõppedes tuleb näiteks huviringide algust oodata, siis ei kiirustata majast ära, vaid jäädakse siia. Meil on selline avatud raamatukogu ja lapsed on siin hakanud rohkem lugema," rääkis kooli direktor Liina Mihkelson.

Tema sõnul on maja valmimisel arvestatud ka kooli vajadusi ja soove.